Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fayların davranışına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bektaş, manto kökenli akışkanların faylardaki sürtünmeyi azaltarak deprem üretmeden sürünmeyi kolaylaştırabileceğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara’nın tektonik yapısı ve derin jeodinamik süreçlerin fayların davranışını belirlediğini vurguladı.
25 Temmuz 2026’da AGU’nun Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlanan çalışmaya dikkat çeken Bektaş, Ana Marmara Fayı’nın bazı bölümlerinde sürünme görülürken bazı kesimlerinde gerilim birikebilen, kilitli ve deprem üretebilen segmentlerin bulunabileceğini belirtti.
Bektaş’ın paylaşımı, Marmara Fayı’nın farklı bölümlerinin farklı davranışlar gösterebileceği değerlendirmesini yeniden gündeme taşıdı.
Bektaş'ın sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım şu şekilde;
MARMARA’NIN CREEP’İ: YILLARDIR SAVUNDUĞUMUZ MODEL!
Yeni çalışma, 25 Temmuz 2026’da AGU’nun Journal of Geophysical Research: Solid Earth dergisinde yayımlandı.
Marmara’nın tektonik yapısı, kabuk özellikleri ve derin jeodinamik süreçler fayların davranışını belirler.