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Kaynak: İHA

Marmara Denizi genelinde kuvvetlenen poyraz fırtınası, Tekirdağ'da deniz trafiğinin durma noktasına gelmesine yol açtı. Şiddetli rüzgar yüzünden çok sayıda yük gemisi ve tanker güvenli alanda beklemek amacıyla Tekirdağ açıklarına demir atarken, balıkçı tekneleri de limanda mahsur kaldı.

Şehirde hızı zaman zaman saatte 40 kilometreyi bulan poyraz, denizdeki dalga yüksekliğini belirgin şekilde artırdı. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle ulusal ve uluslararası bandıralı toplam 9 tanker ile yük gemisi, havanın normale dönmesini beklemek üzere demir bölgesine çekildi.

Sert rüzgar nedeniyle küçük ölçekli balıkçı tekneleri de denize açılamayarak limanlarda bekleyişe geçti. Balıkçılar, fırtınanın dinesinin ardından avlanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre poyrazın iki gün daha bölgede etkisini hissettirmesi öngörülürken, ilgili kurumlar denizcileri ve bölge sakinlerini yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.