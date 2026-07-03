Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.
Marmara'da korku dolu anlar: Sürüklenen tekne için seferber oldular
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Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çekildi.
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