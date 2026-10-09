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Kaynak: Haber Merkezi

Marmara Bölgesi'ndeki dört il için dikkat çeken bir hava kirliliği uyarısı gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan değerlendirmede, yüksek basıncın etkisiyle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da gece saatlerinden itibaren azot dioksit (NO₂) seviyelerinin yükselebileceği ileri sürüldü.

Paylaşımda, özellikle gece ve sabaha karşı hava kalitesinde bozulma yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

DÖRT İL İÇİN AZOT DİOKSİT UYARISI

Söz konusu paylaşımda, yüksek basınç koşullarının kirleticilerin atmosferde dağılmasını zorlaştırabileceğine dikkat çekildi.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya hattında azot dioksit birikiminin artabileceği öne sürülürken gece boyunca hava kirliliğinin daha belirgin hissedilebileceği ifade edildi.

"DIŞARIDA ÇOK EFORLU İŞLER YAPMAYIN"

Uyarıda, "Bu gece ve sabaha karşı hava kokacak. Dışarıda çok eforlu işler yapmayın" ifadelerine yer verildi.

Azot dioksit, özellikle solunum yollarını tahriş edebilen bir hava kirleticisi olarak biliniyor. Yüksek seviyelerine maruz kalmak, astım ve diğer solunum rahatsızlıkları bulunan kişiler açısından daha fazla risk oluşturabiliyor.

YÜKSEK BASINÇ HAVA KİRLİLİĞİNİ ARTIRABİLİR

Yüksek basınç sistemleri, özellikle rüzgârın zayıf olduğu ve atmosferin alt katmanlarında hava karışımının sınırlı kaldığı koşullarda kirleticilerin birikmesine neden olabiliyor.

Ancak bu durum, tek başına azot dioksit seviyelerinde ani ve tehlikeli bir artış yaşanacağı anlamına gelmiyor.