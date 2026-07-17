Marmara’da deprem senaryoları sil baştan: Osman Bektaş’tan ezber bozan yaklaşım

Marmara Denizi'ndeki olası büyük deprem senaryolarına ilişkin ezber bozan bir bilimsel değerlendirme geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin kendine has jeolojik dinamiklerinin, enerji birikimini ve dolayısıyla beklenen depremin boyutunu doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.