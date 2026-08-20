Marmara Denizi’nde başlayan palamut bereketi, İstanbul’un en popüler olta balıkçılığı noktalarından biri olan Sarıyer sahilini şenlendirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren oltasını alıp sahile inen vatandaşlar, kısa sürede kovalarını doldurdu. Hem balıkların sayısı hem de boyları, geçen yıllara göre dikkat çekici bir artış gösterdi. Balıkçılar, bu sezonun uzun zamandır beklenen bolluğu getirdiğini söylüyor.

Sarıyer sahili, özellikle sonbahar aylarında olta balıkçılarının uğrak yerlerinden biri haline geliyor. Bu yıl da durum farklı olmadı. Güneş doğmadan sahile yerleşen amatör balıkçılar, çapari ve kurşun arkası takımlarla denize oltalarını bıraktı. Kısa süre içinde yakalanan palamutlar, hem irilik hem de sayı bakımından yüzleri güldürdü. Birçok vatandaş, boş dönmeden evine balık götürebildiğini belirtti. Sahildeki hareketlilik, bölgenin geleneksel balıkçılık kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Oltasıyla sabah erken saatlerde sahile gelen bir vatandaş, “Olta balıkçısıyım. Bu yıl palamut bolluğu yüzleri güldürecek. İki sene önce de çoktu. Sezon itibarıyla boylar limit üstü” dedi. Başka bir balıkçı ise sabahtan bu yana çapari ve kurşun arkasıyla sekiz tane palamut yakaladığını aktardı. “Bereket versin, nasibimizi aldık. Akşama kadar da devam edeceğiz. Yakaladığımız balıklar yaklaşık 450-500 gram aralığında. Boyları da istenen uzunlukta. Sezon çok iyi geçecek. Şimdi bu balıklar on beş gün sonra daha güzel yağlanacak ve büyüyecek. Bir kiloluk balıklar çekmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş da “Bu sene balık efsane. Hakikaten çok güzel. Gelen boş dönmedi, nasibini aldı. Sahil güzel, ortam güzel, balık da güzel. Şu ana kadar üç tane balık yakaladım. İki sene önce daha güzeldi. Torik vardı ama bu balık toriğe dönüşecek yani büyüyecek. Sezondan beklentim bu balığın toriğe dönmesi. Beş altı gün ya da ay sonunda irileşir” diye konuştu.

Palamut, boyuna göre farklı isimlerle anılıyor. Küçük boydakiler çingene palamudu olarak bilinirken, büyüdükçe palamut, ardından torik adını alıyor. Şu an sahilde yakalanan balıklar henüz orta boyda olsa da balıkçılar, önümüzdeki haftalarda yağlanıp irileşmelerini bekliyor.

Türkiye’de amatör avcılıkta palamut için asgari boy sınırı yirmi beş santimetre olarak uygulanıyor. Şu anki avlar bu limitin üzerinde olduğu için yasal açıdan sorun teşkil etmiyor. Küçük ölçekli balıkçılar için palamut ve torik avı bu yıl on beş Ağustos itibarıyla başlamıştı. Bir Eylül’de ise gırgır ve trol teknelerinin de denize çıkmasıyla avın daha da artması öngörülüyor.

Sarıyer’deki bolluk, yalnızca olta balıkçılarını değil, balık hali ve tezgâhları da etkiliyor. Marmara ve Karadeniz’den gelen palamutlar, İstanbul’da fiyatların gerilemesine neden oldu. Bazı tezgâhlarda fiyatlar yüz liraya kadar düştü. Uzmanlar, bolluğun devam etmesi halinde vatandaşların daha uygun fiyatlarla taze palamut tüketebileceğini belirtiyor. Palamudun bol olduğu yıllarda genellikle hamsi miktarının azalabildiği de bilinen bir gerçek. Bu durum, balıkların beslenme zinciriyle ilişkilendiriliyor.

Sarıyer, Boğaz’ın Karadeniz’e açılan noktasında yer alması nedeniyle göç eden balık sürülerinin geçiş güzergâhında bulunuyor. Özellikle sonbahar aylarında lüfer, torik ve palamut avı için tercih ediliyor. Sahil boyunca ücretsiz erişim imkânı, amatör balıkçıların sayısını her geçen yıl artırıyor.

Bu yılki bolluk, hem hobisini sürdüren vatandaşlara hem de bölge esnafına moral verdi. Balıkçılar, hava şartlarının uygun gitmesi halinde sezonun son yılların en bereketli dönemlerinden biri olacağını öngörüyor.

Marmara Denizi’nden yükselen bu müjde, İstanbul’un sofralarına da yansımaya başladı. Oltasını alan herkesin nasibini aldığı Sarıyer sahili, önümüzdeki günlerde de balık tutkunlarını ağırlamaya devam edecek.