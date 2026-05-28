Yeniçağ Gazetesi
28 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Yaşam Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü

Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü

Marmara Denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi, tünelleri andıran kahverengi bir renge büründü. Denizin alışılmış rengini kaybetmesi çevre sakinlerinde kısa süreli endişe yarattı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 1

İzmit Körfezi’nin Körfez ilçesi sahil bölgesinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Başta evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan Prorocentrum micans gibi mikroskobik canlıların, mevsimsel hava sıcaklığı ve akıntıların yavaşlamasıyla birlikte hızla çoğalmasından kaynaklanan bölge için alışılmış bir doğa olayı” dedi. Denizdeki renk değişimi dron ile görüntülendi.

1 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 2

Marmara Denizi’nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi’nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik sahili kısmında denizin rengi kahverengiye döndü. Renk değişimi kıyı şeridine yakın noktalar ile sahilde terk edilmiş ve yan yatmış gemilerin bulunduğu bölgede etkili oldu. Bölge, dronla görüntülendi.

2 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 3

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl aynı dönemlerde görülen bir durum olduğunu belirterek, “İzmit Körfezi için yeni ya da şaşırılacak bir olay değil.

3 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 4

Her yıl aşağı yukarı bu dönemlerde görülüyor. Başta evsel atıklardaki azotlu ve fosforlu bileşikleri besin kaynağı olarak kullanan Prorocentrum micans gibi mikroskobik (Dinoflagellat, Fitoplankton) canlıların, mevsimsel hava sıcaklığı ve akıntıların yavaşlamasıyla birlikte hızla çoğalmasından kaynaklanan bölge için alışılmış bir doğa olayı. Oluşum bir aşırı alg çoğalması ve bilinen adı red-tide. Bu organizmalar müsilaj oluşumuna da katkı sağlayabiliyor ancak şu an görülen durum panik oluşturacak seviyede değil” diye konuştu.

4 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 5

Prof. Dr. Ergül, “Aslında müsilaj ve onu oluşturan mikroorganizmalar bir yere gitmedi, hep buradaydı; sadece bu dönemde koşullar uygun olduğu için, sayıları da artınca bu günkü örnekte olduğu gibi daha görünür hale geldi. Yerel yönetimlerimiz gayret gösteriyor, arıtma tesislerini çalıştırılıyor fakat bölgedeki yoğun nüfus ve artan göç dalgası altyapı sınırlarını zorluyor. Mevcut durum için, korkulacak veya panik yapılacak bir hal yok. Bu türün doğrudan insana, denize bir zararı bulunmuyor, salgıladığı bilinen bir zehirli madde ya da toksin yok. Havaların ve deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha ısınmasıyla birlikte kendi kendilerine çökerek gözden kaybolacaklar. Asıl çözüm, bu döngüyü tetikleyen evsel atık yükünü kaynağında azaltmaktan ve bölgemizdeki demografik yoğunlaşmayı ülke genelinde planlayarak engellemekten geçiyor" dedi.

5 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 6

Mevcut durum için, korkulacak veya panik yapılacak bir hal yok. Bu türün doğrudan insana, denize bir zararı bulunmuyor, salgıladığı bilinen bir zehirli madde ya da toksin yok. Havaların ve deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha ısınmasıyla birlikte kendi kendilerine çökerek gözden kaybolacaklar.

6 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 7

Asıl çözüm, bu döngüyü tetikleyen evsel atık yükünü kaynağında azaltmaktan ve bölgemizdeki demografik yoğunlaşmayı ülke genelinde planlayarak engellemekten geçiyor" dedi.

7 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 8
8 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 9
9 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 10
10 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 11
11 12
Marmara’da alarm: Körfez bir anda tünel rengine döndü - Resim: 12
12 12
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro