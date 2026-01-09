Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi ve İstanbul çevresiyle ilgili uluslararası bilim dergisi Science’da yayımlanan bir araştırmaya yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından önemli bir görüş dile getirdi. Bektaş, Marmara’da 7’den büyük bir deprem beklemediğini savunarak yeniden tartışma başlattı.

ABD merkezli Science dergisinde son dönemde yayımlanan makalede, Marmara Fay Hattı altındaki Kumburgaz çukurunda 1766’dan bu yana yaklaşık 6 metre deformasyon biriktiği ve bunun 7’den büyük bir deprem riskine işaret edebileceği ileri sürülmüştü. Bu senaryo uluslararası bilim çevrelerinde geniş bir yankı uyandırmıştı.

Bektaş, bu çalışmaya kaleme aldığı itirazı bilimsel dergiye iletti ve hakemler tarafından kabul edildi. Uzman, makaledeki hesabın eksik analiz edildiğini savundu. Ona göre fay hattının bu kadar büyük bir enerji biriktirmesi mümkün değil; deformasyonun bir kısmı fay sürünmesi (creep) gibi süreçlerle tüketiliyor.

“7’den Büyük Deprem Üretmez” Argümanı

Profesör Bektaş, Marmara’daki deprem çukurlarının dönem dönem büyük sismik kırılmaları yavaşlattığını belirterek, fayın tek parça olarak kırılmasının beklenmediğini söyledi. Bu nedenle bölgedeki daha olası depremlerin 7’den küçük, parçalı 6–6.5 civarında olacağını öne sürdü.

Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Marmara’da tek parça 7’den büyük deprem beklemiyorum. 7’den küçük, parçalı 6.5 gibi depremler olabilir.”



Bilimsel Tartışma Sürüyor

Uzmanlar arasında deprem senaryoları konusundaki görüş ayrılıkları, beklenen büyük Marmara depremi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Bazı bilim insanları fay hattının daha büyük kırılmalar üretebileceğini savunurken, Bektaş’ın itirazı bilimsel dergide kabul görmesiyle birlikte farklı değerlendirmeler ortaya konuyor.