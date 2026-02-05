Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye ve Edirne Depremselliği” konulu konferansta yaşanması beklenen Marmara Depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tüysüz, Marmara Denizi çevresinde geçmişte büyük depremlerin meydana geldiğini, gelecekte de yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Özellikle 7’nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var” sözlerini sarf etti.

Marmara’da meydana gelen depremlerin tarihsel belgelerde geniş biçimde yer aldığına da dikkat çeken Tüysüz, meydana gelen depremlerin, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden beri kaydedildiğini ifade etti.

Tüysüz, “Gelecekte deprem olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz” sözlerini sarf etti.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM OLASILIĞI HER ZAMAN VAR"

Marmara’da 1509 ve 1766 depremlerinin meydana geldiği bölgede yeniden büyük bir depremin yaşanacağını vurgulayan Tüysüz, “Olası en büyük deprem 7,2–7,3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor.” diye konuştu.