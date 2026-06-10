Marmara’da 260 yıldır kırılmayan faylar mercek altında: Deprem senaryosu değişti, 3 ilçe riskli

“7.4’Ü AŞMAYACAK”

Oksijen’den Esen Dolma’nın haberine göre, muhtemel bir deprem 7.4 büyüklüğünü aşmayacak, bazı senaryolarda ise 7.0’dan küçük iki ayrı deprem oluşabileceğini ortaya kondu. Bu simülasyona göre İstanbul’un güney kıyıları daha yüksek risk altında.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise beklenen Marmara depreminin büyüklüğüne ilişkin olan varsayım. Ana Marmara Fayı kolları üzerinde biriken gerilimin 6 metreden küçük olması, Orta Marmara’da beklenen depremin moment büyüklüğünün 7.4’ü aşmayabileceği değerlendiriliyor.