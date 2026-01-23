2025-2026 ürün alım kampanyası içerisinde ürün bedellerinin yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda ortaklarına peşin olarak ödeyen Marmarabirlik, ürün bedellerinin kalan kısmının yarısını 13 Şubat'ta ödeyeceğini açıkladı. 860 milyon liralık bu ödemeyle ürün bedellerinin yüzde 75'ine takabul eden yakşaşık 2 milyar 580 milyon lira ödenmiş olacak. Kalan yüzde 25'lik kısımın da en geç nisan ayı içinde ortakların hesabına yatırılacağı öğrenildi.

"3,4 MİLYAR LİRALIK ALIM YAPILDI"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, geçen dönem 3 milyar 362 milyon liralık ürün alımı yapıldığını, bu kampanya döneminde ise 3 milyar 440 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildiğini belirtti