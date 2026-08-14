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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi ön görülüyor.

Kuzey Ege'de ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Orta Ege'nin açıklarında da rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde sona ermesi tahmin ediliyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olacağı aktarıldı.