Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, birçok kentte taşkınlara ve yıkıma yol açtı.
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı
Bursa, Sakarya ve Düzce’de etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış ile fırtına hayatı felç etti; su baskınları, tahliye operasyonları ve hasarlarla sonuçlanan olumsuzluklar nedeniyle Sakarya'da eğitime ara verildi.Kaynak: İHA
Bursa, Sakarya ve Düzce genelinde sağanak yağış ile Karadeniz'deki şiddetli fırtına nedeniyle dere debileri yükseldi, ev ve bahçeleri su bastı, deniz taşması sonucu tekneler alabora oldu.
Bölge genelinde ekipler teyakkuz haline geçerken, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için arama kurtarma operasyonları düzenlendi.
BURSA'DA DERELER TAŞTI, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış sonrası Eşkel, Esence ve Yalıçiftlik bölgelerinde su baskınları yaşandı.
Bahçelerin ve evlerin sular altında kaldığı ilçede; Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD, MAK ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla M.Y. (53), A.S. (60) ile Kapanca mevkiindeki 2 kişi dahil olmak üzere toplam 4 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.
Yağışlar nedeniyle ilçe merkezinde kanalizasyon künkleri yerinden sökülürken, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç bölgede incelemelerde bulundu.
Merkez Yıldırım ilçesinde ise Kaplıkaya Deresi'nin debisi ve akış hızı tehlikeli seviyelere ulaştı.
SAKARYA'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA
Sakarya genelinde kuvvetli yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi.
Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde sel nedeniyle mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD koordinesinde görev yapan Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve Kolluk Destek Timi (Koldestim) tarafından sağ kurtarıldı.
Karasu'ya bağlı Tuzla Mahallesi'nde su yüksekliği 1 metreye ulaşırken, bahçesi göle dönen bir vatandaşın duruma oltayla tepki gösterdiği, okul dönüşü mahsur kalan öğrencilerin ise evlerine kayıklarla taşındığı görüldü.
Ulaşım aksaklıkları ve sel riskleri sebebiyle Sakarya Valiliği kararıyla Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki toplam 18 okulda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
DÜZCE'DE EVLERİ SU BASTI, FIRTINADA 4 TEKNE BATTI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına sonucu Karadeniz'de dalga boyu 3-4 metreye ulaştı.
Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda dalgalara dayanamayan 4 tekne parçalanarak battı.
Olayın ardından Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri limanda hasar tespit çalışması başlattı.
İlçeye bağlı Esmahanım köyünde ise gece saatlerinde bastıran yağış nedeniyle çok sayıda evi su bastı; vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için çaba harcadı.