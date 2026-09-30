Yeniçağ Gazetesi
30 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Gündem Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı

Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı

Bursa, Sakarya ve Düzce’de etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış ile fırtına hayatı felç etti; su baskınları, tahliye operasyonları ve hasarlarla sonuçlanan olumsuzluklar nedeniyle Sakarya'da eğitime ara verildi.

Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 1

Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, birçok kentte taşkınlara ve yıkıma yol açtı.

1 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 2

Bursa, Sakarya ve Düzce genelinde sağanak yağış ile Karadeniz'deki şiddetli fırtına nedeniyle dere debileri yükseldi, ev ve bahçeleri su bastı, deniz taşması sonucu tekneler alabora oldu.

2 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 3

Bölge genelinde ekipler teyakkuz haline geçerken, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için arama kurtarma operasyonları düzenlendi.

3 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 4

BURSA'DA DERELER TAŞTI, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

4 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 5

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sağanak yağış sonrası Eşkel, Esence ve Yalıçiftlik bölgelerinde su baskınları yaşandı.

5 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 6

Bahçelerin ve evlerin sular altında kaldığı ilçede; Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD, MAK ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla M.Y. (53), A.S. (60) ile Kapanca mevkiindeki 2 kişi dahil olmak üzere toplam 4 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.

6 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 7

Yağışlar nedeniyle ilçe merkezinde kanalizasyon künkleri yerinden sökülürken, Mudanya Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç bölgede incelemelerde bulundu.

7 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 8

Merkez Yıldırım ilçesinde ise Kaplıkaya Deresi'nin debisi ve akış hızı tehlikeli seviyelere ulaştı.

8 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 9

SAKARYA'DA 4 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA

9 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 10

Sakarya genelinde kuvvetli yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

10 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 11

Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde sel nedeniyle mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD koordinesinde görev yapan Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve Kolluk Destek Timi (Koldestim) tarafından sağ kurtarıldı.

11 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 12

Karasu'ya bağlı Tuzla Mahallesi'nde su yüksekliği 1 metreye ulaşırken, bahçesi göle dönen bir vatandaşın duruma oltayla tepki gösterdiği, okul dönüşü mahsur kalan öğrencilerin ise evlerine kayıklarla taşındığı görüldü.

12 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 13

Ulaşım aksaklıkları ve sel riskleri sebebiyle Sakarya Valiliği kararıyla Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerindeki toplam 18 okulda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

13 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 14

DÜZCE'DE EVLERİ SU BASTI, FIRTINADA 4 TEKNE BATTI

14 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 15

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına sonucu Karadeniz'de dalga boyu 3-4 metreye ulaştı.

15 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 16

Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda dalgalara dayanamayan 4 tekne parçalanarak battı.

16 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 17

Olayın ardından Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri limanda hasar tespit çalışması başlattı.

17 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 18

İlçeye bağlı Esmahanım köyünde ise gece saatlerinde bastıran yağış nedeniyle çok sayıda evi su bastı; vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için çaba harcadı.

18 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 19
19 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 20
20 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 21
21 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 22
22 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 23
23 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 24
24 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 25
25 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 26
26 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 27
27 28
Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı - Resim: 28
28 28
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro