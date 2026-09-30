Marmara sular altında: Dereler taştı, evleri su bastı, tekneler battı

Bahçelerin ve evlerin sular altında kaldığı ilçede; Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD, MAK ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla M.Y. (53), A.S. (60) ile Kapanca mevkiindeki 2 kişi dahil olmak üzere toplam 4 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi.