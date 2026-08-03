Marmara depremi senaryolarına yenileri eklenirken, Prof. Dr. Osman Bektaş, birkaç ihtimale vurgu yaptı.
Marmara için iki büyük senaryo: Osman Bektaş kilit noktayı açıkladı
Marmara'da olası büyük depreme ilişkin farklı senaryoları değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, iki olasılığa dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Anadolu Levhası’nın İzmit ve Şarköy çevresinde sıkıştığını belirten Bektaş "Engeli aşabilmesi için 7’den büyük deprem oluşturması gerekebilir” diye konuştu. Marmara Denizi'nin orta kesimindeki fayın daha zayıf ve kaygan bir ortamdan geçtiğini işaret eden Bektaş "Tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler boşaltabilir" diyerek uyarıda bulundu.
6 Şubat depremlerinin ardından gözler uzun süredir büyük deprem olmayan kentlere çevrilmiş, o kentlerden biri de İstanbul olmuştu. Özellikle Marmara Bölgesi için yazılan büyük deprem senaryolarına ilişkin farklı görüşler sıralanırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş önemli bilgiler vermişti. Daha önce “Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor” diyerek uyaran Osman Bektaş, yeni bir açıklama daha yaptı.
"Marmara, KAF'nın rahatladığı yer mi?” sorusunu öne çıkaran Bektaş "Anadolu Levhası batıya ilerlerken doğuda İzmit, batıda Şarköy çevresinde dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde sıkışır. Bu engelleri aşabilmesi için büyük enerji biriktirip büyük bir kırılma (M7+) oluşturması gerekebilir" diye konuştu.
Türkiye gazetesinin haberine göre, Bektaş, Marmara Denizi'nin orta kesiminde fayın daha geniş, daha zayıf ve daha kaygan bir ortamdan geçtiğini işaret etti.
Bektaş, "Bu nedenle levha hareketi tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler ve sürünme (creep) ile boşaltabilir" dedi.
Bektaş, daha önce de "250 yıllık gerilim M7 ve üzeri deprem üretir" görüşünü değerlendirmişti. Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın yılda yaklaşık 20 milimetrelik göreli hareketinin basit bir hesapla 250 yılda yaklaşık 5 metrelik kayma açığı oluşturduğunu ve bunun tek parça kırılması halinde 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem üretmesinin teorik olarak mümkün görüldüğünü söylemişti.