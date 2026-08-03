Marmara için iki büyük senaryo: Osman Bektaş kilit noktayı açıkladı

Anadolu Levhası’nın İzmit ve Şarköy çevresinde sıkıştığını belirten Bektaş "Engeli aşabilmesi için 7’den büyük deprem oluşturması gerekebilir” diye konuştu. Marmara Denizi'nin orta kesimindeki fayın daha zayıf ve kaygan bir ortamdan geçtiğini işaret eden Bektaş "Tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler boşaltabilir" diyerek uyarıda bulundu.