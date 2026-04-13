Devlet Su İşleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla, Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında oluşturulan gölde su seviyesi 50 santimetreyi gördü.

Gölün canlanması doğal hayatı da olumlu etkiledi. Kuruma öncesi tepeli pelikan, karabatak gibi farklı onlarca kuş türüne ve binlerce su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara, suyun gelmesiyle tekrar göçmen kuşları çekti.

Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingolar, karabatak, balıkçıl ve birçok göçmen kuş türü yeniden bölgede...

Ege Bölgesi'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Marmara Gölü biyolojik zenginliğiyle birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlamaya devam ediyor.