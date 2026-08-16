Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, felaketin ardından verilen bireysel mücadeleler hafızalardaki tazeliğini koruyor. Deprem gecesi oğlu Serkan ile birlikte yıkıntıların altında kalan Emine Cebeci, 16 saatlik çalışmayla enkazdan çıkarıldı.
Marmara Depremi'nin 27 yıllık dinmeyen sızısı: Evladını 18 mezar açtırarak buldu
Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da yaşanan felakette enkazdan yaralı kurtarılan oğlundan bir daha haber alamayan 70 yaşındaki Emine Cebeci, 4 yıl boyunca sürdürdüğü hukuk mücadelesiyle 18 mezar açtırdı. Cebeci, yıllar süren arayışın ardından evladının cenazesine ulaşmanın acısını ilk günkü gibi taşıyor.Kaynak: İHA
Kendisinden 3 saat önce enkazdan sağ kurtarılarak hastaneye sevk edilen oğlundan ise bir daha haber alınamadı. Tedavi sürecinde 14 ameliyat geçiren acılı anne, hastanelerden morglara kadar Türkiye'nin dört bir yanında evladının izini sürdü.
18 MEZARIN AÇILMASI İÇİN HUKUK SAVAŞI VERDİ
Oğlunun sağ kurtulduğunu bilerek arayışını aralıksız sürdüren Cebeci, kimsesizler mezarlığına defnedilen 18 kişinin tespiti için hukuk mücadelesi başlattı. Yıllarca süren çabaların ardından mahkeme kararıyla açtırılan mezarlardan birinde oğlunun cenazesine ulaştı.
Yaşanan felaketle hayatlarının tamamen değiştiğini ifade eden Cebeci, ilk sarsıntı anında binanın döne döne yıkıldığını ve saatlerce enkaz altında oğluna moral vermeye çalıştığını belirtti.
4 YIL BOYUNCA SOKAK SOKAK EVLADINI ARADI
Enkazdan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan oğlunun izini kaybetmesiyle zorlu bir sürecin başladığını aktaran Cebeci, fotoğraflarla il il dolaştığını, hastaneleri ve kayıtları incelediğini dile getirdi. Çocuğunun hafızasını kaybetmiş olabileceği ihtimaliyle akıl hastanelerine kadar arayışını sürdürdüğünü kaydeden acılı anne, 4 yılın sonunda bulduğu mezarla acı gerçekle yüzleştiğini aktardı.