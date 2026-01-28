Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Marmara bölgesindeki aşırı sanayi yoğunlaşmasını azaltmak, olası depremlere karşı önlem almak ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı bölgelerde yeni sanayi havzaları kurulacak.

Bakan Fatih Kacır, milletvekillerinin sorularına yanıt verirken 64 ilde devam eden 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesiyle sanayinin Marmara dışında dengeli yayılmasını, bölgesel kalkınmanın desteklenmesini ve yerel istihdamın artırılmasını amaçladıklarını belirtti.

MASTER PLAN İLE ANADOLU'YA YAYILIM

Bakanlığın hazırladığı "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı" ile metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu'ya dengeli şekilde yayılması hedefleniyor.

Bu plan doğrultusunda belirlenen iller arasında Kastamonu, Samsun, Ankara, Amasya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde, Karaman ve Mersin yer alıyor.

DEPREM RİSKİ TESPİTİ BAŞLATILDI

Marmara bölgesindeki İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB'nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların deprem risk durumlarının tespit edilmesi için bir çalışma başlatıldı.

Bu çalışma, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülecek. Elde edilen veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanacak.