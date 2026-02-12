Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne atık su bırakılıyor yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yapan İSKİ, yapılan uygulamanın taşkın riskine karşı yönelik teknik bir tedbir olduğu olduğunu belirtti.

İSKİ’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi’nden Marmara Denizi’ne atık su bırakıldığı yönünde iddialar yer almıştır. Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi, günlük 354 bin metreküp hidrolik kapasiteye sahip olup halihazırda tam kapasiteyle işletilmektedir. Normal işletme koşullarında arıtılan atık sular, -36 metre derinlikte ve bin 600 metre açıklıkta bulunan derin deniz deşarj hattı aracılığıyla alıcı ortama verilmektedir. Yoğun yağış dönemlerinde ise tesisin kapasitesini aşabilen durumlar oluşabilmektedir. Bu gibi durumlarda, oluşabilecek taşkın riskleri ile olası can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla belirlenmiş rutin işletme prosedürleri uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama, taşkın riskine karşı şehir güvenliğinin korunmasına yönelik teknik bir tedbirdir."