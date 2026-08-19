Yeniçağ Gazetesi
19 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor

Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor

TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı Yalova’daki gurur dolu geçişle başladı. TCG Anadolu ve TCG Heybeliada, vatandaşların bayraklı sevgi gösterileri eşliğinde Marmara kıyılarını selamlayarak Gölcük’teki dev organizasyon için rotasını oluşturdu.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 1

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin platformları olan TCG Anadolu ile Mavi Vatan’ın ilk milli savaş gemilerinden TCG Heybeliada, Yalova'dan selamlama geçişi yaptı.

1 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 2

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin platformları TCG Anadolu ile Mavi Vatan’ın ilk milli savaş gemilerinden TCG Heybeliada’nın ilk durağı Yalova oldu.

2 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 3

Yalova'dan selamlama geçişi yapan gemiler, sırasıyla Altınova, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit ve SEKA Park açıklarından geçerek saat 13.00’te Derince’ye ulaşacak.

3 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 4

Yalova'da gerçekleştirilen selamlama geçişine Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Türk bayraklarını sallanarak selamlama geçişine eşlik etti.

4 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 5
5 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 6
6 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 7
7 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 8
8 9
Marmara Denizi’nde tarihi anlar: Mavi Vatan rotasına doğru ilerliyor - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro