Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı

Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar, güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine süt mavisini andıran turkuaz bir görünüm kazandırırken NASA, yılın diğer dönemlerinde ise silika kabuklu diyatomların daha yaygın görüldüğünü ve bu nedenle denizin daha koyu renkte göründüğünü ifade etti.