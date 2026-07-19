ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ve Marmara Denizi’nde meydana gelen renk değişimlerini gösteren uzay ve uydu görüntülerini yayımladı.
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ile Marmara Denizi’nde ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelen renk değişimlerini gösteren uydu görüntülerini yayımladı. Ortaya çıkan görsel şölen, görenleri büyüledi.Kaynak: İHA
PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz görüntü dikkatleri çekti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde dronla görüntülenen turkuaz renk değişimi, bu kez uzaydan elde edilen görüntülerle birlikte eşsiz görseller ortaya koydu.
İLKBAHAR VE YAZ AYLARINDA TURKUAZ’A BÜRÜNÜYOR!
NASA, yaptığı açıklamada Karadeniz ve Marmara Denizi yılın büyük bölümünde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarda görülüyor ancak ilkbaharın sonu ile yaz aylarının başında geniş alanlara yayılan turkuaz renk değişimi meydana geliyor.
NASA'nın 8 Şubat 2024'te uzaya gönderdiği PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) uydusunda bulunan Ocean Color Instrument (OCI) cihazı, 22 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'deki dikkat çekici renk değişimini görüntüledi.
Uydudan elde edilen görüntülerde Karadeniz'in geniş bir bölümünün açık mavi ve turkuaz tonlarına büründüğü ortaya konuldu. Bilim insanları, denizde oluşan turkuaz rengin nedeninin, "kokkolitofor" (coccolithophore) adı verilen mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalması olduğunu ifade ediyor.
Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar, güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine süt mavisini andıran turkuaz bir görünüm kazandırırken NASA, yılın diğer dönemlerinde ise silika kabuklu diyatomların daha yaygın görüldüğünü ve bu nedenle denizin daha koyu renkte göründüğünü ifade etti.
Yaklaşık bir ay önce, 27 Mayıs 2026 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Expedition 74 ekibindeki bir astronot tarafından çekilen fotoğrafta ise İstanbul Boğazı boyunca uzanan turkuaz akıntılar görüntülendi. Karadeniz’den Marmara Denizi’ne uzanan fitoplankton hareketleri ve akıntı desenleri uzaydan da görüntülenebildi.
NASA, yaklaşık bir ay arayla elde edilen uydu ve uzay istasyonu görüntülerinin bölgedeki mevsimsel fitoplankton hareketlerini ve deniz ekosistemindeki doğal değişimi ortaya koyduğunu belirtti. Uzmanlar, fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına işaret etti.