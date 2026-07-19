Yeniçağ Gazetesi
19 Temmuz 2026 Pazar
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı

Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ile Marmara Denizi’nde ilkbahar ve yaz aylarında meydana gelen renk değişimlerini gösteren uydu görüntülerini yayımladı. Ortaya çıkan görsel şölen, görenleri büyüledi.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 1

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ve Marmara Denizi’nde meydana gelen renk değişimlerini gösteren uzay ve uydu görüntülerini yayımladı.

1 8
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 2

PACE uydusu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen görüntülerde Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı boyunca oluşan turkuaz görüntü dikkatleri çekti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde dronla görüntülenen turkuaz renk değişimi, bu kez uzaydan elde edilen görüntülerle birlikte eşsiz görseller ortaya koydu.

2 8
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 3

İLKBAHAR VE YAZ AYLARINDA TURKUAZ’A BÜRÜNÜYOR!

NASA, yaptığı açıklamada Karadeniz ve Marmara Denizi yılın büyük bölümünde koyu mavi ve siyaha yakın tonlarda görülüyor ancak ilkbaharın sonu ile yaz aylarının başında geniş alanlara yayılan turkuaz renk değişimi meydana geliyor.

3 8
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 4

NASA'nın 8 Şubat 2024'te uzaya gönderdiği PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) uydusunda bulunan Ocean Color Instrument (OCI) cihazı, 22 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'deki dikkat çekici renk değişimini görüntüledi.

4 8
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 5

Uydudan elde edilen görüntülerde Karadeniz'in geniş bir bölümünün açık mavi ve turkuaz tonlarına büründüğü ortaya konuldu. Bilim insanları, denizde oluşan turkuaz rengin nedeninin, "kokkolitofor" (coccolithophore) adı verilen mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalması olduğunu ifade ediyor.

5 8
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 6

Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar, güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine süt mavisini andıran turkuaz bir görünüm kazandırırken NASA, yılın diğer dönemlerinde ise silika kabuklu diyatomların daha yaygın görüldüğünü ve bu nedenle denizin daha koyu renkte göründüğünü ifade etti.

6 8
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 7

Yaklaşık bir ay önce, 27 Mayıs 2026 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Expedition 74 ekibindeki bir astronot tarafından çekilen fotoğrafta ise İstanbul Boğazı boyunca uzanan turkuaz akıntılar görüntülendi. Karadeniz’den Marmara Denizi’ne uzanan fitoplankton hareketleri ve akıntı desenleri uzaydan da görüntülenebildi.

7 8
Marmara Denizi’nde nefes kesen değişim: Uzaydan çekilen kareler görenleri hayran bıraktı - Resim: 8

NASA, yaklaşık bir ay arayla elde edilen uydu ve uzay istasyonu görüntülerinin bölgedeki mevsimsel fitoplankton hareketlerini ve deniz ekosistemindeki doğal değişimi ortaya koyduğunu belirtti. Uzmanlar, fitoplanktonların deniz besin zincirinin temelini oluşturmasının yanı sıra atmosferdeki karbonun tutulmasında da önemli rol oynadığına işaret etti.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro