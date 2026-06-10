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Türkiye Çevre Haftası ve Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çevre temizliği ve farkındalık programı düzenlendi. Tavşancıl Sahili'nde gerçekleştirilen etkinlik, Marmara Bölgesi genelinde eş zamanlı olarak yürütülen programlar kapsamında yapıldı. Dilovası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve çeşitli paydaşlar katıldı.

"Deniz Suyu Sıcaklığı" temasının işlendiği etkinlikte, Marmara Denizi'nin karşı karşıya kaldığı çevresel sorunlar ele alınırken, sahil şeridinde temizlik çalışması yapıldı.

"MARMARA'YI KORUMAK GELECEĞİMİZİ KORUMAKTIR"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çevre konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Marmara Denizi yalnızca bölgemizin değil, ülkemizin en önemli doğal değerlerinden biridir. Denizlerimizi korumak, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak anlamına geliyor. Bugün burada ortaya koyduğumuz birliktelik, çevreye duyduğumuz saygının ve ortak sorumluluk bilincimizin göstergesidir. Marmara'yı korumak geleceğimizi korumaktır" dedi.