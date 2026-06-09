Beylikdüzü Belediyesi Marmara Denizi Günü kapsamında deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği düzenleyerek çevre bilincini artırmayı hedefledi. Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyelerin eş zamanlı olarak katıldığı ve bu yıl beşinci kez kutlanan etkinlikte tema Deniz Suyu Sıcaklığı olarak belirlendi. Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde 1-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen programlar Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda yürütüldü.

Etkinlikte uzmanlar artan deniz suyu sıcaklıklarının deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Marmara Denizi’nde son 50 yılda su sıcaklığı yaklaşık 2 buçuk derece yükseldi. Bu artış Türkiye’yi çevreleyen denizler arasında en hızlı olanlardan biri olarak kayıtlara geçti. Artan sıcaklık balık türlerinin göç etmesine yol açıyor oksijen seviyelerini düşürüyor ve zararlı alg patlamalarını tetikliyor. Daha önce müsilaj sorunuyla mücadele eden Marmara Denizi kapalı bir deniz yapısı nedeniyle iklim değişikliğine karşı özellikle hassas konumda bulunuyor.

İlçe sınırları içindeki ilk ve ortaokul öğrencileri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sualtı Teknolojisi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İşcan Alp tarafından deniz ekosistemine ilişkin detaylı bilgiler aldı. Profesyonel dalgıçlar deniz dibinde temizlik çalışması yaparken kıyı hattındaki çalışmalar da kurulan ekranlar aracılığıyla katılımcılara canlı olarak aktarıldı. Yoğun katılımın olduğu programda yaklaşık 50 poşet atık toplandı.

KIYI TEMİZLİĞİ VE CANLI YAYINLA FARKINDALIK ARTTI

Beylikdüzü Belediyesi uzun yıllardır sürdürdüğü çevre koruma çalışmalarını bu özel günde daha da görünür kıldı. İlçe genelinde sürdürülebilir yaşam anlayışını destekleyen belediye benzer etkinliklerle genç nesillere çevre bilincini aşılamaya devam ediyor. Marmara Denizi Günü etkinlikleri arasında kıyı temizliklerinin yanı sıra doğa yürüyüşleri atölyeler ve farkındalık seminerleri de yer aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Tuncay Canpolat maalesef son yıllarda insan kaynaklı karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 30’u denizler tarafından absorbe ediliyor dedi. Deniz suyu sıcaklığımız 21 derece. Bu da şu anlama geliyor Türkiye’de denize kıyısı olan bölgeler içinde en yüksek sıcaklık artışı ne yazık ki Marmara Denizi’nde yaşanıyor. Canpolat bu durumu basitçe ifade etmek gerekirse canlı türlerinin değişmesine neden oluyor. Bunun için yapılması gerekenler aslında çok basit. Öncelikle çevremizi temiz tutacağız evde deterjan kullanımını azaltacağız temiz suyumuza sahip çıkacağız diye konuştu.

Etkinlik Marmara Denizi’nin korunmasının sadece belediyelerin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha gösterdi. Beylikdüzü Belediyesi gelecek yıllarda da benzer farkındalık projelerine imza atarak ilçeyi daha yaşanabilir bir çevreye dönüştürme hedefini sürdürüyor.