TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Marmara Bölge Toplantısı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde başladı.

“Bilecik Sürdürülebilirliğin Gücü Paneli” ana temasıyla gerçekleştirilen toplantı, Odanın konferans salonunda yoğun katılımla düzenleniyor.

Açılış programı; Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, KGK Marmara Bölge ve KGK Kocaeli Başkanı Nurcan Babalık ile KGK Bilecik Başkanımız N. Filiz Eğilmez’in konuşmalarıyla başladı.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilecik’in kadın girişimcileri; üreten, değer katan ve ekonomiye yön veren güçlü kadınlarıyla ilham vermeye devam ediyor.” denildi.