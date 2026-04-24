Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Romanya’da gerçekleştirilen Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetimler Dernekleri Ağı (NALAS) 21. Genel Kurulu'na katılarak encümen üyesi olarak ödülü teslim aldı.

Marmara Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları ve temsilcilerinin katıldığı programa Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi’ni temsilen katıldı.

Başkan Subaşı, düzenlenen programda encümen üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliği’ne verilen ödülü teslim aldı.

Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin hayata geçirdiği başarılı yeşil uygulamaların ödüllendirildiği bu anlamlı buluşmada yer aldığı için duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Subaşı, ‘’Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz M.Cemil Arslan ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte katıldık. Marmara belediyelerin iyi uygulama örnekleri seçim komitesi tarafından çok başarılı bulunduğu için bölgedeki belediyeler adına özel bir ödülün encümen üyesi olduğum Marmara Belediyeler Birliği’ne layık görülmesi bizler için büyük bir onur oldu. Ayrıca, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in öncülüğünde hayata geçirilen bir proje “Döngüsel Ekonomi” kategorisinde 2026 Yeşil Şampiyonlar Ödülü’nü almaya hak kazandı. Sayın Bozbey adına bu anlamlı ödülü teslim almak ise benim için ayrı bir gurur kaynağıydı. Bölgemizde ve ülkemizde adil, yeşil ve dirençli kentler hedefiyle; ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Subaşı, belediye başkanları arasında fikir alışverişlerinin olduğu programın son derece verimli geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.