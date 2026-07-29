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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı ziyaret etti.

Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte konuklarını karşılayan Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bilecik’te değerli konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Subaşı, hedef ve idealleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

HEYET BİLECİK BELEDİYESİ’NİN ÖRNEK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Program kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Arslan ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi ve notlar aldı.

Çalışma ve projelere olan beğenilerini ifade eden Arslan, Başkan Subaşı’na çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyareti dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve kıymetli heyetini belediyemizde ağırladık. Ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz ve devam eden projelerimizi birlikte ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgiler paylaştık. Deneyim paylaşımını ve kurumlar arası iş birliğini güçlendiren bu anlamlı ziyaret için Sayın Arslan'a ve değerli heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Genel Sekreter Arslan ise gerçekleştirilen ziyaretin etkin ve verimli olduğuna dikkat çekerek, misafirperverliği ve ilgisi dolayısıyla Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve birim amirlerine teşekkür etti.

Ziyarette heyet üyeleri, Bilecik’in tarihi mekanlarından Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Cami, Tarihi Belediye Binası ve Tarihi Saat Kulesi’ni de gezerek, bilgi aldı.