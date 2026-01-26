Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Marmara Yerel Medya Buluşması, Tekirdağ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 10 ilden yüzlerce gazetecinin katıldığı zirvede konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Eleştiriden korkan değil, eleştiriden öğrenen bir yönetim anlayışıyla basının ve halkın sesini birlikte büyüteceğiz” dedi.



Marmara Bölgesi’ndeki yerel medya temsilcileri, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un öncülüğünde Tekirdağ’da bir araya geldi. Süleymanpaşa’da düzenlenen buluşmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, sendika ve cemiyet temsilcileri ile çok sayıda basın emekçisi katıldı.



CHP TEKİRDAĞ İL BAŞKANI BODUÇ: “GERÇEĞİ YAZAN GAZETECİ, DEMOKRASİNİN SON KALESİDİR”



Programın açılış konuşmasını yapan CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, bir ülkede demokrasinin gerçek ölçütünün basın özgürlüğü olduğunu vurguladı. Anayasada yazan maddelerin tek başına yeterli olmadığını belirten Boduç, “Basın eleştiremiyor, gazeteciler özgürce yazamıyor, halk doğru bilgiye ulaşamıyorsa orada demokrasiden söz edilemez” dedi.



Türkiye’de basının ağır bir baskı ve ekonomik kuşatma altında olduğunu ifade eden Boduç, sansür ve otosansürün gazeteciler için bir hayatta kalma refleksine dönüştürüldüğünü söyledi. İfade özgürlüğünün sistemli biçimde daraltıldığına dikkat çeken Boduç, “Yoksullaştırılan, güvencesizleştirilen gazetecilik susturulmak isteniyor. Oysa gazetecilik suç değildir. Gerçeği yazmak, halk adına soru sormak suç değildir” ifadelerini kullandı.



Basın özgürlüğünün halkın gerçeği öğrenme hakkı olduğunu vurgulayan Boduçbu hakkın gasp edilmesinin demokrasiyi doğrudan zedelediğini belirterek, “Kalemin namusuna sahip çıkan tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum” dedi.



CANDAN BAŞKAN: “YEREL BASIN GÜÇLÜYSE, DEMOKRASİ DE O KADAR GÜÇLÜDÜR”



Programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Adalet ve Demokrasi Haftası’nda, Atatürk’ün, Namık Kemal’in ve Yahya Kemal’in şehri Tekirdağ’da Marmara Yerel Medya Buluşması’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuşmasına basın ve demokrasi şehitlerini anarak başlayan Candan Başkan, kalemini doğruluktan ve halktan yana kullanan tüm basın emekçilerine saygılarını sundu.



“BASIN DEMOKRASİNİN DÖRDÜNCÜ GÜCÜDÜR”



Gazeteciliğin ağır bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Başkan Yüceer, “Gazeteciliğin özü doğru bilgiyi halka ulaştırmak, halkın haber alma hakkını korumaktır. Bu nedenle basın, yasama, yürütme ve yargının yanında demokrasinin dördüncü gücüdür. Demokrasi, yalnızca sandıktan ibaret değil. Soru soran gazeteci, cevap veren yönetici ve hesap veren kamu olmadan gerçek demokrasiden söz edilemez” dedi



“SOKAĞIN DERDİNİ MANŞETE TAŞIYAN SİZLERSİNİZ”



Uğur Mumcu başta olmak üzere basın özgürlüğü mücadelesinde hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anan Candan Başkan, “Onların mirası bugün hâlâ gazeteciliğin pusulasıdır. Karanlığın üzerine korkmadan giden bu kalemler, bizlere susmamanın bir insanlık görevi olduğunu hatırlatmıştır. Yerel basın, demokrasinin en gerçekçi yüzüdür. Mahallenin sesini duyuran, sokağın derdini manşete taşıyan sizlersiniz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, eleştiriden korkmayan, şeffaflığı bir erdem sayan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bilgiyi saklayan değil, paylaşan bir yönetim güven üretir” ifadelerini kullandı.



“ELEŞTİRİDEN ÖĞRENEN BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ”



Yerel basının yaşadığı ekonomik ve dijital dönüşüm baskısına da değinen Başkan Yüceer, basınla ilişkilerini ayrım gözetmeden, eşitlik ve saygı temelinde kurduklarını belirterek, “Eleştiriden kaçan değil, eleştiriden öğrenen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Yerel medya güçlüyse, yerel demokrasi de güçlüdür” diye konuştu.



CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BULUT: “BASIN YOKSA DENETİM YOK, DENETİM YOKSA DEMOKRASİ YOK”



CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise Marmara’nın dört bir yanından gelen basın emekçileriyle Tekirdağ’da bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yerel ve ulusal medya ayrımının yapay olduğuna dikkat çeken Bulut, “Gazetecilik yerel ya da ulusal diye ayrılmaz. Yerelde yapılan bir haber, aslında ülkenin tamamını besleyen temel damardır” dedi.



Basın özgürlüğü sorununun doğrudan bir demokrasi sorunu olduğunun altını çizen Bulut, “Gazetecilik yapılamıyorsa, denetim yoksa, aynaya baktığımızda görüntü bulanıksa orada demokrasiden söz edilemez. Basın yoksa yolsuzluk artar, güvensizlik büyür” ifadelerini kullandı.



Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük sorununun denetimsizlik olduğunu söyleyen Bulut, RTÜK, Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı gibi yapıların basını güçlendirmek yerine baskı aracına dönüştürüldüğünü belirtti. Kapatmalar, ilan kesmeleri ve zoraki birleşmelerle basının hafızasının yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Bulut, “Oysa yerel basın belediyeleri denetler, kentin hafızasını tutar, toplumu ayakta tutar” dedi.



Bu buluşmanın bir formalite olmadığını vurgulayan Bulut, amaçlarının gazetecilerin sorunlarını, mesleğin geleceğini ve örgütlenmeyi bizzat basın emekçileriyle birlikte konuşmak olduğunu söyledi. “Buradan çıkacak fikirler yalnızca Marmara için değil, Türkiye’nin tamamı için yol gösterici olacaktır. Çünkü bu mesele bir parti değil, demokrasi meselesidir” diye konuştu.



GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI



Açılış konuşmalarının ardından program iki ana oturum halinde devam etti. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Yerelden Ulusala: Türkiye’de Gazetecilik, Dönüşüm ve Gelecek” başlıklı panelde, yerel basının dijitalleşme süreci, ekonomik darboğazlar ve mesleğin geleceğine dair yapısal sorunlar ele alındı. Panelde İlkan Toprak, Tamer Yavuz ve Özer Enginler, sahadan deneyimlerini paylaşarak yerel medyanın karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatları değerlendirdi.



Günün ikinci bölümünde ise deneyimli gazeteciler, farklı mecralarda gazeteciliğin dönüşümünü ele aldı. Gazeteci Emin Çapa dijital gazeteciliğin yeni dinamiklerini ve bağımsız yayıncılığın olanaklarını aktarırken, İbrahim Kahveci yazılı basının ekonomik yapısını ve sürdürülebilirlik sorunlarını değerlendirdi. Yıldız Yazıcıoğlu ise görsel basında haberciliğin değişen koşullarına ve televizyon gazeteciliğinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti.



Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenen Marmara Yerel Medya Buluşması, yerel basının sesini büyütme ve kalıcı bir dayanışma hattı kurma kararlılığıyla sona erdi.