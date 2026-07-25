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Kaynak: DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, marketten aldıkları atıştırmalıkları tükettikleri iddia edilen 7 çocuk ile 1 kadın, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Başhan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir dışından dedelerini ziyarete gelen 7 çocuk ile 1 kadın, iddiaya göre bir marketten satın aldıkları atıştırmalıkları tükettikten kısa süre sonra rahatsızlandı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 8 kişiyi Bismil Tepe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

6 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından 6 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, rahatsızlığa neden olduğu öne sürülen gıda ürünleriyle ilgili araştırmalar sürüyor.