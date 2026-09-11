Girdi maliyetleri ve piyasadaki durgunluk karpuz üreticisini mağdur etti. Üreticinin geçimini sağlamak amacıyla geniş bir alana ektiği karpuzlar, yüksek verime rağmen alıcı bulamadı. Komisyona gönderilen mahsullerden de beklenen kazanç elde edilemeyince toplama maliyetini dahi karşılayamayan üretici, yaklaşık 2 bin 500 ton karpuzu tarlada bıraktı.
Markette kilosu 15 TL, tarlada bedava: İsteyen gelip dilediği kadar topluyor
Pazarda ve markette kilosu 10-15 liraya satılan ürün, üreticinin tarlasında alıcı bulamayınca kaderine terk edildi. Yaklaşık 2 bin 500 ton ürünün çürümeye başladığını söyleyen üretici yakını, vatandaşlara “Gelin, bedava alın” çağrısı yaptı.Kaynak: İHA
Ürünlerin ziyan olmaması için eşe dosta haber verildiğini aktaran tarla sahibinin yakını Doğan Karahan, dileyen vatandaşların gelip ücretsiz şekilde karpuz toplayabileceğini söyledi.
"İçler acısı bir durum var"
Üreticinin yaşadığı zorlu süreci ve tarladaki durumu anlatan Doğan Karahan, "Ekmek davasına, 'kazanırım' diyerek ekildi. Şimdi rezil olundu. Para etmedi; komisyona gönderildi, yine olmadı. 250 dönüm bu tarla, karpuz olduğu gibi kaldı. Sadece 7-8 araba sardı veya sarmadı, halimiz bu.
Eş, dost, işçiler herkes birbirine söylüyor; 'Gidin, karpuz alın' diye. Komşu tarlalarda da bu şekilde karpuzunu bırakanlar var.
"Yaklaşık 2 bin 500 ton karpuz şu anda tarlada çürüyor"
Tarladaki ürünlerin çürümeye başladığını ve artık sağlam olanları seçmekte dahi zorlandıklarını dile getiren Karahan, "250 dönüm yer burası. Dönümde 10 ton vermiş olsa yaklaşık 2 bin 500 ton yapar. 2 bin 500 ton karpuz şu anda burada çürüyor. Gelen eşe dosta, komşulara bu şekilde veriyoruz.
Toplanma vakti bitti artık, zaten seçiyoruz. Şuradan başladım, 20-30 tane karpuzu çürük diye kenara attım. Çoğu çürük zaten" ifadelerini kullandı.