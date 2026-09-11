Markette kilosu 15 TL, tarlada bedava: İsteyen gelip dilediği kadar topluyor

"İçler acısı bir durum var"

Üreticinin yaşadığı zorlu süreci ve tarladaki durumu anlatan Doğan Karahan, "Ekmek davasına, 'kazanırım' diyerek ekildi. Şimdi rezil olundu. Para etmedi; komisyona gönderildi, yine olmadı. 250 dönüm bu tarla, karpuz olduğu gibi kaldı. Sadece 7-8 araba sardı veya sarmadı, halimiz bu.