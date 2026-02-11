Markette kasiyerdi, Super Bowl’da yıldız oldu: Bad Bunny’nin inanılmaz yükselişi

Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny, 10 Mart 1994’te Porto Riko’da dünyaya geldi. Kamyon şoförü bir baba ve emekli bir öğretmenin oğlu olarak büyüyen Benito’nun müzikle bağı oldukça erken yaşlarda başladı. 2008’den itibaren müziğin içinde olan sanatçı, kariyerinde sabrın ve istikrarın karşılığını adım adım aldı.