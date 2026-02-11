Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny, 10 Mart 1994’te Porto Riko’da dünyaya geldi. Kamyon şoförü bir baba ve emekli bir öğretmenin oğlu olarak büyüyen Benito’nun müzikle bağı oldukça erken yaşlarda başladı. 2008’den itibaren müziğin içinde olan sanatçı, kariyerinde sabrın ve istikrarın karşılığını adım adım aldı.
Markette kasiyerdi, Super Bowl’da yıldız oldu: Bad Bunny’nin inanılmaz yükselişi
Super Bowl 60 sahnesinde adeta kasırga etkisi yaratan Bad Bunny, İspanyolca şarkılarıyla Amerikan pop kültürünün kalbine damgasını vurdu. Performansın etkisi hâlâ konuşuluyor. Henüz 10 yıl önce bir markette çalışan Benito, nasıl oldu da dünyanın en büyük sahnelerinden birinde yıldızlaştı?Derleyen: Hande Karacan
2016 yılında, memleketi Vega Baja’daki bir markette kasiyer olarak çalışırken bir yandan da kendi şarkılarını dijital platformlara yüklüyordu. O dönem kimse, raf düzenleyen bu gencin Latin müziğin kaderini değiştireceğini tahmin etmiyordu.
BAD BUNNY NASIL KEŞFEDİLDİ?
“Diles” adlı şarkısının kısa sürede dikkat çekmesi, hayatının dönüm noktası oldu. Parça, ünlü yapımcı DJ Luian’ın radarına girdi ve bu karşılaşma Bad Bunny’nin profesyonel müzik dünyasına güçlü bir adım atmasını sağladı.
DJ Luian’ın plak şirketiyle yaptığı anlaşma, onu Latin trap sahnesinin zirvesine taşıyan sürecin başlangıcıydı.
Çok geçmeden ABD Hot Latin Songs listelerinde üst sıraların vazgeçilmez ismi haline gelen Bad Bunny, yalnızca bir müzik yıldızı değil, Porto Riko kültürünü dünya sahnesine taşıyan bir temsilciye dönüştü.
Bir zamanlar markette çalışan genç Benito’nun bugün Super Bowl sahnesinde kendi dili ve kimliğiyle milyonlara hitap etmesi, ülkesinde büyük bir gurur kaynağı oldu.
Sahnedeki başarısının ardından gerçek adıyla izleyicilere seslenen sanatçı, şu sözlerle ilham verdi:
“Benim adım Benito Antonio Martínez Ocasio. Bugün Super Bowl 60 sahnesindeysem, bu kendime olan inancımı hiç kaybetmediğim içindir. Siz de kendinize inanın. Sandığınızdan çok daha değerlisiniz.”
Bad Bunny kimdir?
Benito Antonio Martínez, 10 Mart 1994 tarihinde Vega Baja şehrinin Almirante Sur bölgesinde doğdu. Babası Tito kamyon şoförü, annesi Lysaurie ise emekli öğretmen.
Gençken şarkıcı olmak istediğini söyleyen Bad Bunny, çocukken annesiyle haftalık olarak kiliseye gitti, 13 yaşına kadar da kilise korosunda ilahi söyledi. Kilise korosundan ayrıldıktan sonra, Daddy Yankee ve Héctor Lavoe gibi isimler başta olmak üzere radyoda duyduğu şarkılara ilgi duymaya başladı.
İlk sahne performansını ortaokuldaki bir yetenek yarışmasında Juanes'in "Mala Gente" şarkısını söyleyerek gerçekleştirdi.
2016 yılında Vega Baja'da Porto Rikolu süpermarket zincirinde kurye olarak çalışırken bağımsız sanatçı olarak yüklediği şarkı DJ Luian'ın dikkatini çekti. Böylece DJ Luian'ın sahibi olduğu plak şirketine imza attı.
'BAD BUNNY' SAHNE ADI NE ANLAMA GELİYOR?
"Kötü Tavşan" anlamına gelen sahne ismi, bir gün okulda tavşan kostümü giymeye zorlandığı ve çekilen fotoğraflarda kızgın bir yüz ifadesinin olmasından geliyor.