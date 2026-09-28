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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Emrah Taytak / Yeniçağ



Afyonkarahisar’da markette çakmak gazı sızıntısına maruz kaldığı belirtilen M. A. A. (7), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Sahipata Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre market reyonunda çakmak gazıyla oynayan M. A. A.’nın gazı soluması neticesinde kısa sürede fenalaştı. Çocuğun hareketsiz kaldığının fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.'nın cenazesi incelemenin ardından hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.