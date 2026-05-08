Bursa’nın Osmangazi ilçesinde zincir markette başlayan tartışma dışarıda yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir zincir market şubesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre market çalışanı ile müşteri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik market dışına taşarken, taraflar birbirine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında tarafların birbirini iterek yere düşürdüğü ve darbettiği görüldü.

Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle kavga kısa sürede sona erdi. Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.