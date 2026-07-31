Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir markette yaşanan çocuk şiddeti olayı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yargıya taşındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Mahallesi'ndeki bir markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine resen soruşturma başlattı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Soruşturma kapsamında çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen M.E.'yi tespit ederek gözaltına aldı.
Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.