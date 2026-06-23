Devasa bir süpermarketin kapısından içeri adım attığınız anı düşünün. Elinizde kısa bir alışveriş listesi var.

Akşam yemeği için acilen taze fesleğen ve özel bir makarna sosu bulmanız gerekiyor. İlk üç reyonu hızla geçiyorsunuz. Dördüncü koridorda aradığınız sosun boş rafıyla bakışıyorsunuz.

Beşinci koridorda tamamen farklı ürünler dikkatinizi dağıtıyor. Dakikalar ilerliyor, içerideki kalabalık artıyor. Başlangıçta son derece sakin başlayan alışverişiniz giderek stresli bir hazine avına dönüşüyor.

Aradığınızı bulamamanın yarattığı çaresizlik hissini eminim pek çoğunuz defalarca yaşamışsınızdır. İnsanın reyonlar arasında dolanırken yaşadığı zaman kaybı sinir katsayısını anında zirveye taşıyabiliyor.

Market arabasını iterek reyonlar arasında kaybolmak pek çoğumuzun sıkça yaşadığı bir deneyim. Aradığınız bir kavanoz reçeli veya özel bir peyniri bulmak bazen dakikalarımızı alabiliyor.

Birleşik Krallık merkezli dev perakendeci Morrisons, karmaşık alışveriş çilesine teknolojik bir nokta koyuyor.

Şirket, Google Cloud altyapısı, BigQuery, Vertex AI ve Gemini yapay zekâ modelleriyle yepyeni bir adım attı. Geliştirdikleri Product Finder uygulaması müşterilerin hayatını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor.

Cep telefonunuza aradığınız ürünün adını yazıyorsunuz. Sistem saniyeler içinde reyon bilgisini, hatta rafın tam olarak neresinde durduğunu ekranınıza getiriyor.

Mağaza çalışanları sabah saatlerinde rafların yerini baştan aşağıya değiştirmiş olsa bile, yapay zeka anında güncelleniyor. “Dün rafın başındaydı, nereye gitti?” derdine tamamen veda ediliyor.

Uygulamanın ne kadar sevildiğini veriler açıkça gösteriyor.

2025 Paskalya dönemine baktığımızda yapay zekâ destekli aracın günde tam 50.000 kez kullanıldığını görüyoruz. İnsanlar bir kere denedikten sonra pratiklikten vazgeçemiyorlar.

Tekrar mağazaya geldiklerinde ilk işleri uygulamayı açmak oluyor. Kullanım oranlarındaki istikrarlı artış perakende sektöründe büyük bir değişimin açık habercisi.

Geleceğin alışveriş deneyimi tam olarak böyle bir yenilik vadediyor.

Yapay zekâ günlük rutinlerimize hızla entegre olurken market raflarını kesinlikle pas geçmiyor.

Zamanın altından kıymetli olduğu çağımızda teknolojinin günlük hayatımıza sağladığı pratik faydalar paha biçilemez.

Morrisons'un öncülük ettiği yapay zekâ destekli asistan konseptini yakında tüm büyük market zincirlerinde göreceğimiz kesin.