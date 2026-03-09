Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun derinden hissedildiği Türkiye’de markette bulunan ürünlerdeki fiyat değişimleri ve farklılıkları yurttaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılanıyor.

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, marketlere giderek fiyatlar üzerinde incelemelerde bulundu.

"KURU BAKLİYAT ÜRÜNLERİNİN YÜZDE 80'İ İTHAL"

Kuru bakliyat ürünlerinin neredeyse %80’inin ithal olduğunu belirten Erdemli, “Kazakistan’dan Rusya’ya, Tayland’dan Hindistan'a Dünya'nın dört bir yanına uzanan bu ithalat bağımlılığı, ne yazık ki kendi öz topraklarımızda üretim yapamaz hale getirildiğimizin tescilidir” sözlerini sarf etti.

Erdemli, “Özellikle savaşların ve küresel krizlerin kuşattığı bir coğrafyada; gıdadan teknolojiye her alanda tam bağımsız, 'yerli ve milli' bir üretimin yüksek önemine şahitlik ediyoruz. Ancak görünen o ki, çeyrek asırlık AKP iktidarı 'yerli ve milli' kavramını dillerinden düşürmezken, market rafları ve mutfaktaki yangın bu söylemin altının ne denli boş olduğunu kanıtlıyor. Halkın gerçeği ile iktidarın retoriği arasındaki bu uçurum derinleşirken, herhalde 'Almanya bizi kıskanıyor' masallarıyla bu acı tablo örtülmeye çalışılıyor” sözlerini sarf etti.

"MARKETLERDE TEMEL GIDA FİYATLARINDA YÜZDE 25 FARK VAR"

Farklı markette bulunan aynı gramajdaki ürünlerin fiyatlarında büyük bir farklılık olduğunu dile getiren Erdemli, “50 metre mesafe bulunan ve bölgesel ve ulusal zincir olarak tarif edebileceğimiz marketlerde aynı marka aynı ağırlıkta temel gıda maddelerinin ℅25 ve üzeri fiyat farklıları olduğunu görmekteyiz. Bu durumu yakından takip eden vatandaşlarımız şikayetçi, market ve devlet yetkililerinden çözüm bekleniyor” sözlerini sarf etti.

Çikolata fiyatında bile ℅50 üzerinde fiyat farkı olduğunu belirten Erdemli, “Mesela Almanya da ALDİ isimli market vardır LİDL isminde başka bir market daha vardır. Orada yaptırdığım araştırmalarda büyük marketler arasında aynı marka ürünlerin fiyatları ℅95 oranında birbiriyle aynı” dedi.