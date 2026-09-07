Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı

Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı

ABD'de gerçekleştirilen araştırmalar, perakende fişlerinin %93'ünün ısıya duyarlı bisfenol içerdiğini ve bu kimyasalın cilt yoluyla vücuda emilebildiğini ortaya çıkardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı - Resim: 1

Tüm dünyada alışveriş yapan herkes, kasadan market fişlerini alır, ve aldıkları ürünlerin fiyatlarını kontrol eder, ne kadar ücret ödediğinden emin olur. Ancak ABD’de yapılan araştırmalar, bu fişlerin sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koydu.

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Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı - Resim: 2

Alışveriş sonrasında kasalarda verilen ve mürekkepsiz basılan termal fişlerin büyük kısmında ısıya duyarlı bisfenol kaplamasının yer aldığı tespit edildi. Bu kimyasalların cilt yoluyla vücuda emilebildiğini ve önemli bir çevresel atık yükü oluşturduğu belirlendi.

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Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı - Resim: 3

YAZI BASKISINDA ISI KULLANILIYOR

Termal kâğıtlarda renksiz bir boya ile "geliştirici" olarak isimlendirilen asidik bir kimyasal madde bulunuyor. Yan yana geldiklerinde birbirine karışmayan bu maddeler, yazıcı başlığının kağıdın belirli bölgelerini ısıtması ve yüzeydeki kaplamayı eritmesi sonrası birleşiyor.

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Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı - Resim: 4

Reaksiyona girmesiyle birliktye boya siyah renge bürünüyor.

Normal mürekkebin yanında yüzeyde ince bir tabaka halinde kalan bu kaplama, sürtünmeyle silinebiliyor veya sıcak ortamda kaybolabiliyor.

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Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı - Resim: 5

FİŞLERİN %93'ÜNDE BPA VE BPS BELİRLENDİ

ABD'deki perakendecilerden toplanan fişler üzerinde gerçekleştirilen bir analiz, numunelerin yaklaşık %93'ünün geliştirici madde olarak BPA veya BPS içerdiğini belirledi.

Uzman isimler, bu kimyasalların varlığının bir bulaşma değil, yazının oluşması için kasıtlı bir kullanım olduğunu aktarıyor.

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Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı - Resim: 6

EN BÜYÜK RİSK PERAKENDE ÇALIŞANLARINDA

Tek bir fişle temas etmek doğrudan hayati bir sağlık riski meydana getirmezken, sürekli maruz kalmanın risk taşıdığı açıklandı. Özellikle 8 saatlik vardiyaları boyunca sürekli fişle temas eden perakende çalışanlarının kanındaki bisfenol seviyelerinin genel nüfusa kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğu belirlendi.

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