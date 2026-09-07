Market alışverişi yaparken fiş alanlar yandı: Büyük tehlike ortaya çıktı

Tüm dünyada alışveriş yapan herkes, kasadan market fişlerini alır, ve aldıkları ürünlerin fiyatlarını kontrol eder, ne kadar ücret ödediğinden emin olur. Ancak ABD’de yapılan araştırmalar, bu fişlerin sanıldığı kadar masum olmadığını ortaya koydu.