Okulda, sokakta, kamusal alanın her noktasında gerçekleşen çocuğa, kadına yönelik şiddete bir yenisi ekleniyor. Toplumun sinir uçlarına dokunan şiddet olaylarında son günlerde meydana gelen okullardaki silahlı saldırılar bardağı taşıran son damla oldu.

Büyük bir tepki ve eylemliliklere neden olan saldırılar sonrası Türkiye'nin önemli markaları da sessiz kalmadı.

Markalar, şiddet içeren yapımlara artık reklam vermeyeceklerini duyuruyor.

'SORUMLULUK VE VİCDANİ BİR YÜKÜMLÜLÜK'

Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, bu yönde bir karar aldıklarını açıklayarak "Bu bir tercih değil. Etik bir sınır, kamusal bir sorumluluk ve vicdani bir yükümlülük. Tüm meslektaşlarımı da bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi'nin ardından Vestel ve Aktif Bank da "Şiddet varsa reklam yok" dedi.

'İLETİŞİM PLANIMIZA DAHİL ETMEYECEĞİZ'

Vestel Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu "Şiddeti özendiren ya da normalleştiren hiçbir içeriği iletişim planımıza dahil etmeyeceğimizi açıkça ifade etmek isteriz" dedi.

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu "Biz de tüm Aktif Bank ekosistemi markaları N Kolay, Passo, Uption, Sigortayeri, Paynkolay ve Aktif Portföy markalarımız için offline ve online tüm iletişimlerimizde ayrıştırıcı strateji belirleyerek şiddet içerikli yayınlara reklam vermeme kararı aldık" ifadelerini kullandı.