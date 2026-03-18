İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Marka Yatırım Holding’e yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere Adana ve Hatay’da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt üyeliği”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

15 Mart’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklanırken; Hüseyin Güzelgün ile Yusuf Duman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.