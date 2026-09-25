Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla henüz beklenen başlangıcı yapamadı.

Fenerbahçe'de toplam 8 karşılaşmada 191 dakika süre alan 33 yaşındaki Belçikalı santrfor, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Lukaku'nun performansı tartışılırken Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel'den yıldız oyuncuyla alakalı açıklama geldi.

'BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACI VAR'

Lukaku'nun fiziksel ve performans açısından gelişim gösterdiğini belirten Van Bommel, yıldız futbolcu için endişelenmediğini söyledi.

Van Bommel, "Lukaku, Fenerbahçe'de en iyi formunu yakalamaya çalışıyor. Her geçen gün daha iyi bir seviyeye geliyor. Bu, bir anda olacak bir şey değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Onun için endişelenmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.