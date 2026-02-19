Vinícius Júnior’un golü sonrası yaşananlar maçın önüne geçti. Real Madrid ile Benfica arasındaki mücadele sekiz dakika durdu.
Mark Clattenburg Vinicius sözleri nedeniyle özür diledi
Real Madrid-Benfica maçında Vinicius Jr’ın ırkçılık iddiası gündem oldu. Mark Clattenburg yorumları sonrası özür diledi, UEFA soruşturma başlattı, Mourinho ve Mbappe’den dikkat çeken açıklamalar geldi.Derleyen: Furkan Çelik
Brezilyalı oyuncunun kutlamasının ardından gördüğü sarı kart sonrası saha karıştı. Hakem Francois Letexier ırkçı hakaret protokolünü uyguladı.
Vinicius Jr.’ın Benfica’lı Gianluca Prestianni’ye işaret ettiği görüldü. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, Amazon Prime yayınında Vinicius’un “kendine yardımcı olmadığını” söyledi. Clattenburg, "Vinicius Jr kendine yardımcı olmadı. Hakemin işini zorlaştırdı. Harika bir gol attı ve tek yapması gereken kutlamak ve geri dönmekti. Ama bu durumu çok, çok zorlaştırdı.” diye konuştu. Bu sözler kısa sürede büyük tepki çekti.
Clattenburg bir gün sonra geri adım attı ve “Sporda ya da hayatta hiçbir şey ırkçılığı haklı çıkaramaz” diyerek özür açıklaması yaptı.
Eski futbolcu Troy Townsend Clattenburg için “bir daha asla yorumculuk yapmamalı” diyerek sert çıktı. Tartışma İngiltere’de de gündem oldu.
UEFA olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Sürecin haftalar sürebileceği belirtildi.
Vinicius’un takım arkadaşı Kylian Mbappé de Prestianni’nin ırkçı ifade kullandığını iddia etti. Genç oyuncu ise Instagram paylaşımıyla suçlamaları reddetti.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Vinicius’un olayları kışkırttığını savundu. Açıklamaları yeni bir tartışma dalgası başlattı.
Clarence Seedorf ve Thierry Henry canlı yayında Mourinho’ya tepki gösterdi. Henry, “dikkat dağıtılıyor” mesajı verdi.
Vinicius Jr., Instagram paylaşımında “Irkçılar korkaktır” ifadelerini kullandı. Oyuncu daha önce de İspanya’daki stadyumlarda benzer olaylarla gündeme gelmişti.
Rövanş 25 Şubat’ta Santiago Bernabeu’da oynanacak. Ancak maçtan çok, UEFA’nın vereceği karar merak ediliyor.