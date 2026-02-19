Mark Clattenburg Vinicius sözleri nedeniyle özür diledi

Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg, Amazon Prime yayınında Vinicius’un “kendine yardımcı olmadığını” söyledi. Clattenburg, "Vinicius Jr kendine yardımcı olmadı. Hakemin işini zorlaştırdı. Harika bir gol attı ve tek yapması gereken kutlamak ve geri dönmekti. Ama bu durumu çok, çok zorlaştırdı.” diye konuştu. Bu sözler kısa sürede büyük tepki çekti.