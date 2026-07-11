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Galatasaray ile sözleşmesi sona erse de sarı kırmızılı kulüple kontratını uzatacağı konuşulan Gabonlu yıldız Mario Lemina'nın 21 yaşındaki kardeşi Noha Lemina da kariyerine Türkiye'de devam edecek.

MARIO LEMINA'NIN KARDEŞİ NOHA LEMINA MANİSA FK'YA TRANSFER OLDU

PSG altyapısından yetişen ve son olarak İsviçre ekibi Yverdon Sport'ta forma giyen Noha Lemina TFF 1. Lig ekibi Manisa FK ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır.

Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." denildi.