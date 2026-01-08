Kariyeri boyunca birçok takımda oynanan İtalyan forvet, rotasını Dubai’ye kırdı. 35 yaşındaki yıldız isim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai merkezli takımı Al-Ittifaq FC ile el sıkıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELİYOR

Sky Sport’un aktardığı bilgilere göre; Balotelli, merkezi Dubai’de bulunan Al-Ittifaq FC ile anlaşmaya vardı.

“Super Mario” lakaplı oyuncunun 9 Ocak’ta Dubai’ye gitmesi planlanırken, sözleşmenin 12 Ocak’tan itibaren resmen tescil edilmesi mümkün olacak. Balotelli’nin 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.