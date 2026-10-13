İstanbul Maltepe’deki bina çöktüğünde valiliğinden kaymakamlığına, AFAD’ından belediyesine kadar tüm kamu kurumları seferber oldu, enkaz altında kalanların kurtarılması için olağanüstü çaba gösterdi.

Kamu kurumları burada gösterdikleri çabayı keşke o bina ayaktayken, daha 5 kişi ölüp 10 kişi yaralanmadan gösterebilseydi.

-Örneğin inşaat yapılırken deniz kumu kullanıldığını görmediler mi?

-Binaya 4 kaçak kat çıkılırken neredeydiler?

-Bilirkişi, kaçak katların yıkılması gerektiğini belirten rapor verdiğinde ne yapıyorlardı?

-O raporun gereğini neden yerine getirmediler?

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir açıklamasında şöyle diyor:

"İstanbul'daki binalarda 5.9 milyon bağımsız bölüm var.

Bunların 1.5 milyonu riskli gözüküyor.

Riskli olanların 300 bini de acil öncelikli konutlar.

300 bin konutun dönüştürülmesi lazım.

1.2 milyon insan şu an riskli binalarda oturuyor diye düşünebiliriz.

O yüzden kentsel dönüşüm önemlidir, o yüzden milli güvenlik meselesidir.”

Bu açıklama çerçevesinde şu söylenebilir:

Riskli binaların boşaltılması, içinde oturanların vereceği kararlara bırakılmamalıdır.

Böyle binalar acilen boşaltılmalı, yerlerine hızlı bir şekilde yenilerinin sağlam bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.

Ülkenin, enkaz kaldırmada uzman kamu kuruluşlarından çok enkaz yaratmayacak düzenlemeleri acilen hayata geçirecek kamu kuruluşlarına ihtiyacı var.

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SORUMLU MONTELLA MI?

Futbol Milli Takımımızın ardı ardına aldığı yenilgilerin faturası teknik direktör Vincenzo Montella’ya kesildi, kendisiyle yollar ayrıldı.

Oysa şu sorulara yanıt aranıp gerçek sorumlu bulunsa herhalde daha doğru bir yol izlenmiş olurdu:

-Süper Lig’de takımların sahaya 10 yabancı futbolcuyla çıkmasına izin vererek Türk futbolcularını yedek kulübesinde oturmaya mahkûm eden, böylece tecrübe kazanmalarına engel olan Montella mıydı yoksa Futbol Federasyonu muydu?

-Futbol Federasyonu her şehir ve ilçede yetenekli çocuk ve gençlerin belirlenmesi için futbol okulları açılmasına karar verdi de bunu Montella mı engelledi?

-Futbolda hakemlik kurumunun bir türlü yerli yerine oturamayışının sorumlusu Montella mıydı yoksa Futbol Federasyonu muydu?

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BU ÖNLEMLER YETMEZ!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber’de katıldığı programda sigara konusunda özetle şu bilgileri verdi:

-Türkiye’de geçen yıl 8 milyar paket sigara satıldı. Bunun cirosu 20-30 milyar dolar tutuyor.

-Sigara içme oranı olarak dünyada ikinci sırada bulunuyoruz.

-Türkiye’de ölümlerin yüzde 60’ına yakını sigara kullanımına bağlı hastalıklardan kaynaklanıyor.

Memişoğlu, bu karanlık tabloya karşı neler yapılacağını ilişkin de özetle şu bilgileri verdi:

-Hazırladığımız kanun teklifini yakında Meclis’e sunacağız.

-Buna göre, çocuk yaştakilerin sigaraya ulaşımını engellemek için sigara alınırken TC kimlik numarası ibraz etmek gerekecek.

-Kafeterya ve restoranlarda sigara içmeyenler mağdur edilmeyecek, sigara içenler arka taraflarda içmek zorunda kalacak.

-Okulların ve spor salonlarının ancak uzak alanlarında sigara içilebilecek.

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Hemen belirteyim ki bu önlemler hiçbir işe yaramaz, milyonlarca insan aynı yoğunlukta sigara içmeyi sürdürür.

Sigarayla gerçek mücadele sigara üretmeyi, satmayı, satın almayı ve içmeyi tümüyle yasaklamaktan geçer.

Yaşanan büyük sorunun başka çözüm yolu yoktur.