Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı

Ten rengine uyum sağlayan sıcak pembe ve kahverengi alt tonları sayesinde bu adı alan elmaslar, doğada her birinin eşsiz olmasıyla biliniyor. Kim Kardashian ve Beyoncé gibi pek çok ünlünün de favorisi olan bu taşlar, Robbie’nin Paris galasında tercih ettiği romantik ve sade makyajla kusursuz bir uyum yakaladı.