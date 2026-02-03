Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı

Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı

Margot Robbie, başrolünü üstlendiği Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin Paris’te düzenlenen galasında hem zarafeti hem de göz kamaştıran mücevherleriyle gecenin yıldızı oldu.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Haberi Paylaş
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 1

35 yaşındaki oyuncu, Aşk Şehri’ndeki prömiyere dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Lorraine Schwartz imzası taşıyan, toplam ağırlığı 100 karatı aşan nadir şampanya tonlu elmaslarla katıldı.

1 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 2

85 KARATLIK ELMASLARDAN OLUŞAN GERDANLIĞI ÇOK KONUŞULDU

‘Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan Robbie, Paris galasında kırmızı halıya adeta bir mücevher şovu eşliğinde çıktı. Gecede en çok konuşulan parça, Lorraine Schwartz’ın oyuncu için özel olarak tasarladığı 85 karatlık şampanya rengi elmaslardan oluşan gösterişli gerdanlıktı.

2 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 3

Kırmızı kadife bir bant üzerine yerleştirilen taşlar, merkezdeki “old mine cut” olarak bilinen antika kesim büyük elmas ve altın detaylı armut formlu pandantifle tamamlandı. Robbie, bu ihtişamlı kolyeyi 15 karatlık dev bir yüzükle kombinleyerek gecedeki toplam elmas ağırlığını 100 karatın üzerine taşıdı.

3 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 4

TÜM DİKKATLER “ÇIPLAK ELMAS”TA TOPLANDI

Mücevher dünyasında “çıplak elmas” (nude diamonds) kavramını popülerleştiren Lorraine Schwartz, Robbie’nin tercihi olan şampanya tonlarındaki taşlarla bu trendi bir kez daha gündeme taşıdı.

4 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 5

Ten rengine uyum sağlayan sıcak pembe ve kahverengi alt tonları sayesinde bu adı alan elmaslar, doğada her birinin eşsiz olmasıyla biliniyor. Kim Kardashian ve Beyoncé gibi pek çok ünlünün de favorisi olan bu taşlar, Robbie’nin Paris galasında tercih ettiği romantik ve sade makyajla kusursuz bir uyum yakaladı.

5 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 6

CHANEL İMZALI KADİFE ZARAFETİ

Robbie’nin stil tercihi mücevherleri kadar dikkat çekiciydi. Ünlü stilist Andrew Mukamal’ın hazırladığı kombinle kırmızı kadife Chanel balo elbisesi giyen oyuncu, bel hattını vurgulayan korse detayı ve tüylerle süslenmiş uzun kuyruğuyla büyüledi.

6 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 7

Viktorya dönemi kraliyet estetiğinden ilham alan elbise, sade yaka kesimi sayesinde boynundaki 85 karatlık gerdanlığın tüm ihtişamıyla ön plana çıkmasına olanak tanıdı.

7 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 8

Paris galası, Robbie’nin basın turundaki mücevher seçimlerinin ne kadar bilinçli olduğunu bir kez daha gösterdi. New York prömiyerinde ise mücevher tarihinin en ikonik parçalarından biri olan, Richard Burton’ın Elizabeth Taylor’a 40. yaş günü hediyesi olarak verdiği efsanevi “Tac Mahal” elmasını takmıştı.

8 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 9

Üzerinde Parşömen dilinde “Aşk sonsuzdur” yazan kalp formundaki bu tarihi pırlanta, Robbie’nin projeye yalnızca bir oyuncu olarak değil, moda ve mücevher tarihine saygı duyan bir stil ikonu olarak yaklaştığının güçlü bir göstergesiydi.

9 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 10
10 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 11
11 12
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro