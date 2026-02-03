35 yaşındaki oyuncu, Aşk Şehri’ndeki prömiyere dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Lorraine Schwartz imzası taşıyan, toplam ağırlığı 100 karatı aşan nadir şampanya tonlu elmaslarla katıldı.
Margot Robbie Paris’te 100 karatlık elmas şovuyla göz kamaştırdı
Margot Robbie, başrolünü üstlendiği Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin Paris’te düzenlenen galasında hem zarafeti hem de göz kamaştıran mücevherleriyle gecenin yıldızı oldu.Derleyen: Cansu İşcan
85 KARATLIK ELMASLARDAN OLUŞAN GERDANLIĞI ÇOK KONUŞULDU
‘Barbie’ karakteriyle hafızalara kazınan Robbie, Paris galasında kırmızı halıya adeta bir mücevher şovu eşliğinde çıktı. Gecede en çok konuşulan parça, Lorraine Schwartz’ın oyuncu için özel olarak tasarladığı 85 karatlık şampanya rengi elmaslardan oluşan gösterişli gerdanlıktı.
Kırmızı kadife bir bant üzerine yerleştirilen taşlar, merkezdeki “old mine cut” olarak bilinen antika kesim büyük elmas ve altın detaylı armut formlu pandantifle tamamlandı. Robbie, bu ihtişamlı kolyeyi 15 karatlık dev bir yüzükle kombinleyerek gecedeki toplam elmas ağırlığını 100 karatın üzerine taşıdı.
TÜM DİKKATLER “ÇIPLAK ELMAS”TA TOPLANDI
Mücevher dünyasında “çıplak elmas” (nude diamonds) kavramını popülerleştiren Lorraine Schwartz, Robbie’nin tercihi olan şampanya tonlarındaki taşlarla bu trendi bir kez daha gündeme taşıdı.
Ten rengine uyum sağlayan sıcak pembe ve kahverengi alt tonları sayesinde bu adı alan elmaslar, doğada her birinin eşsiz olmasıyla biliniyor. Kim Kardashian ve Beyoncé gibi pek çok ünlünün de favorisi olan bu taşlar, Robbie’nin Paris galasında tercih ettiği romantik ve sade makyajla kusursuz bir uyum yakaladı.
CHANEL İMZALI KADİFE ZARAFETİ
Robbie’nin stil tercihi mücevherleri kadar dikkat çekiciydi. Ünlü stilist Andrew Mukamal’ın hazırladığı kombinle kırmızı kadife Chanel balo elbisesi giyen oyuncu, bel hattını vurgulayan korse detayı ve tüylerle süslenmiş uzun kuyruğuyla büyüledi.
Viktorya dönemi kraliyet estetiğinden ilham alan elbise, sade yaka kesimi sayesinde boynundaki 85 karatlık gerdanlığın tüm ihtişamıyla ön plana çıkmasına olanak tanıdı.
Paris galası, Robbie’nin basın turundaki mücevher seçimlerinin ne kadar bilinçli olduğunu bir kez daha gösterdi. New York prömiyerinde ise mücevher tarihinin en ikonik parçalarından biri olan, Richard Burton’ın Elizabeth Taylor’a 40. yaş günü hediyesi olarak verdiği efsanevi “Tac Mahal” elmasını takmıştı.
Üzerinde Parşömen dilinde “Aşk sonsuzdur” yazan kalp formundaki bu tarihi pırlanta, Robbie’nin projeye yalnızca bir oyuncu olarak değil, moda ve mücevher tarihine saygı duyan bir stil ikonu olarak yaklaştığının güçlü bir göstergesiydi.