Emily Brontë’nin klasik romanı Uğultulu Tepeler (Wuthering Heights) bir kez daha beyaz perdeye uyarlanırken, filmin başrollerinde yer alan Jacob Elordi ve Margot Robbie şimdiden gündem yaratmış durumda. Heathcliff ve Catherine Earnshaw gibi edebiyat tarihinin en tutkulu ve yıkıcı aşk hikayelerinden birini canlandıracak ikili, set sürecinde kurdukları bağla da dikkat çekiyor.

Jacob Elordi, film çekimleri sırasında Robbie ile aralarındaki kimyayı anlatırken, sahnelerin bazı anlarda gerçeklik hissini aştığını söyledi. Oyuncu, özellikle karakterlerin duygusal yoğunluğunu yaşarken, kendisini gerçekten Heathcliff gibi hissettiğini ifade etti. Röportajlarda, setin atmosferinin karakterleri adeta yeniden canlandırdığı vurgulanıyor.

Margot Robbie ise Elordi ile çalışmanın beklediğinden çok daha güçlü bir bağ yarattığını belirterek, çekimler sırasında “çok hızlı bir şekilde ona bağımlı hale geldiklerini” dile getirdi. Robbie, partneri yanında olmadığında kendisini “çocuk gibi kaybolmuş” hissettiğini söyleyerek ikilinin yoğun bir çekim süreci yaşadığını anlattı.

Klasik hikayeye daha cesur bir yorum

Yeni uyarlamanın yönetmen koltuğunda, daha önce Saltburn ile büyük ses getiren Emerald Fennell oturuyor. Yapımın, romanın gotik ve karanlık atmosferini korurken romantik sahneleri daha belirgin hale getireceği de konuşuluyor. Robbie’nin açıklamalarına göre filmde, romandaki sınırlı yakınlaşmaların aksine daha fazla öpüşme ve tutku sahnesi yer alacak.

Vizyon tarihi belli

“Wuthering Heights”, hem modern yorumuyla hem de yıldız oyuncu kadrosuyla yılın en merak edilen edebiyat uyarlamalarından biri olarak görülüyor. Film, 13 Şubat 2026’da yani Sevgililer Günü haftasında sinemalarda gösterime girecek.

Jacob Elordi’nin anlattığı bu set deneyimi ise, izleyicilerin sadece bir uyarlama değil, karakterlerin ruhunu taşıyan yoğun bir atmosfer beklediğini gösteriyor.