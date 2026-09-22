Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı

Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı

Alanya’ya lüks kruvaziyer geldi. Marella Discovery, bin 765 turist ve 735 mürettebatıyla demir attı. Yolcular tarihi yerleri ve safari turlarını gezdi

Kaynak: İHA
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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 1

Antalya’nın Alanya ilçesine Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' isimli kruvaziyer gemisi geldi. Gemide bulunan bin 765 turist ile 735 mürettebat ilçeye hareketlilik kattı.

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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 2

Malta bandıralı 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' isimli yolcu gemisi sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı.

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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 3

Sabah saatlerinde Alanya İskelesi’ne demir atan lüks yolcu gemisindeki turistlerin büyük bölümünün İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi.

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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 4

Gemiden inen yolcular, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere iskelede bekleyen tur otobüslerine bindi. Turistlerin bir bölümü ise Alanya’nın doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla safari turlarına katıldı.

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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 5

Toplam 2 bin 500 kişinin bulunduğu 'Marella Discovery' isimli kruvaziyer gemisinin akşam saatlerinde Alanya’dan ayrılarak Limasol’a doğru hareket edeceği öğrenildi.

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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 6
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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 7
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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 8
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Marella Discovery Alanya İskelesi’ne demir attı - Resim: 9
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