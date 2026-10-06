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Kaynak: DHA

Mardin’de ‘Marilyn Monroe’ lakabıyla tanınan 50 yaşındaki Melek Karahan hakkında, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle açılan davada karar çıktı.

Mardin 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Karahan ve avukatı Elif Narin Dursun hazır bulundu. Karahan, suçlamayı kabul etmeyerek beraat istedi. Mahkeme heyeti ise sanık hakkında ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

PAYLAŞIM NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Karahan hakkında, sanal medya hesabındaki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımların suç unsuru taşıdığı değerlendirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

17 Temmuz’da gözaltına alınan Karahan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Karahan, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Davanın ilk duruşması 22 Eylül’de Mardin 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada Karahan’ın, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A ve 218’inci maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edildi.

Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Karahan, yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu söyledi ve tutuksuz yargılanmak istedi. Mahkeme, bu talebi kabul ederek Karahan’ın tahliyesine hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe bırakıldı.

AVUKAT: KARARA KARŞI İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ

Kararın açıklanmasının ardından Karahan’ın avukatı Elif Narin Dursun, adliye önünde gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Dursun, mahkemenin Türk Ceza Kanunu’nun 217’nci maddesi kapsamında verdiği cezanın hukuka uygun olmadığını savundu. Müvekkilinin ifade özgürlüğü kapsamında hareket ettiğini belirten Dursun, kararı istinafa taşıyacaklarını ve hukuki süreci sürdüreceklerini söyledi.

Karahan ise Mardin’e yararlı olmak için çalıştığını ifade ederek suçlamayı reddetti. Sokak hayvanları ve çevre düzenlemesi konusunda çalışmalar yaptığını belirten Karahan, söz konusu paylaşımı suç işleme amacıyla gerçekleştirmediğini dile getirdi.