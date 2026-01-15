İstanbul’da bu hafta kültür-sanat takvimi heyecan verici bir etkinlikle renklenecek. Tarih ve medeniyetin buluşma noktası Mardin, binlerce yıllık kültürel mirasını, yöresel tatlarını ve zengin tarihini “Mardin İl Tanıtım Günleri” aracılığıyla İstanbullularla buluşturuyor.

15–18 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek organizasyon, Mardinli İş İnsanları Derneği (MARİŞ) tarafından düzenleniyor. Protokol açılışı 15 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da yapılacak ve etkinliğe önde gelen isimler katılacak.

Dört gün boyunca ziyaretçiler, Mardin’in tarihi ve kültürel geleneklerini yansıtan görsel sunumlar, yerel el sanatları ve yöresel lezzet stantlarıyla karşılaşacak. Bu etkinlikle, Mezopotamya’nın hoşgörü dolu atmosferi ve çok katmanlı tarihsel dokusu İstanbul’da yaşatılacak.

Organizasyonda ayrıca ziyaretçilere Mardin’in turistik güzellikleri hakkında bilgiler verilecek ve kentin zengin medeniyetler mozaiği, çeşitli kültürel aktivitelerle gözler önüne serilecek. Bu büyük kültür buluşması, Mardin’in eşsiz ruhunu doyasıya deneyimlemek isteyen herkes için açık ve ücretsiz olacak.