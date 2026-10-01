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Kaynak: DHA

Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sabaha karşı gök gürültülü sağanak etkisini iyice hissettirdi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde rögarların taşması neticesinde bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Kızıltepe ilçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisi’nin alt katındaki Kur’an kursu ile taziye evini de su bastığı da aktarıldı.

Artuklu ilçesinde ise Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu’nun alt katı, rögarların taşması sonucu su altında kalan bir başka yer oldu.

Su basan bölgelerde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri çalışma yaparken, mahalleli de kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Haber-Kamera:Salih KESKİN/MARDİN,(DHA)