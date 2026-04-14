Kızıltepe 47 Spor - Derikspor maçı, Kızıltepe İlçe Stadı’nda 12 Nisan’da oynandı. Karşılaşmada Derikspor, Cihan Aydın’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilerleyen dakikalarında hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Beşir Dağlık gole çevirirken, gol sevinci sırasında sahada üzücü bir olay yaşandı.

Sedat Korul, Deriksporlu Yusuf Çiftçi’ye sert müdahalede bulundu. Yaşanan olay sonrası Çiftçi yaralanarak ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Maç, Derikspor’un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Olayın ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Korul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, elmacık kemiği kırılan Çiftçi’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

‘FUTBOLCUMUZ SEDAT KORUL, SÜRESİZ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR’

Kızıltepe 47 Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sedat Korul’un süresiz kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Kulübümüzün etik değerleri, disiplin anlayışı ve spor kültürüne aykırı davranışları nedeniyle; futbolcumuz Sedat Korul, yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kızıltepe 47 Spor Kulübü olarak, saha içinde ve dışında her zaman dostluğu, kardeşliği ve centilmenliği ön planda tutmayı hedefliyoruz. Formamızı taşıyan her bireyin bu sorumlulukla hareket etmesi kırmızı çizgimizdir. Yaşanan bu müessif olayın derin üzüntüsünü paylaşıyor, benzer durumların bir daha tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alınacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.