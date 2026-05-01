Edinilen bilgilere göre kaza, Mazıdağı ilçesine bağlı Ömürlü Mahallesi mevkii üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden araçların çarpışması sonucu 5 araç birbirine girdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiye, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.